Кремль о переговорах США и Киева: «Москва не хочет забегать вперед в вопросе перемирия»

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги вчерашних переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. По его словам, Москва не хочет забегать вперед с ответом на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие между РФ и Украиной, на которое согласился Киев. Сначала Россия должна получить детальную информацию от США «о сути состоявшегося разговора в Джидде», добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва исходит из того, что госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц проинформируют о деталях переговоров с Украиной. Песков добавил, что у российской стороны в ближайшие дни запланированы «контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем на полноту информации».

В то же время представитель Кремля заявил об отсутствии договоренностей о новой телефонной беседе президентов России и США. Также он сообщил, что пока нет определенности по дате и месту проведения саммита на высшем уровне. Песков при этом не исключил, что в ходе контактов Москвы и Вашингтона может возникнуть тема телефонного разговора президентов двух стран.

«Если такая потребность возникнет, он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Накануне на переговорах в Саудовской Аравии представители киевского режима выразили готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. «Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру», – приводят его слова РИА «Новости». По итогам переговоров президент США Дональд Трамп отменил свой запрет на поставки оружия ВСУ и передачу разведданных.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube