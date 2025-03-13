Путин согласен на прекращение огня, но при одном условии

Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в зоне специальной военной операции, но это должно привести к долгосрочному миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал Путин.

При этом глава государства обратил внимание, что 30-дневное перемирие сейчас необходимо Киеву на фоне критической ситуации на фронтах для ВСУ. «Вы знаете, так вот встреча, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии – она внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле, убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – пояснил Путин.

«Что касается ситуации на земле… она стремительно меняется. Вот вчера в ходе доклада командующий группировкой «Север» и его заместитель мне сказали: «Завтра Суджа будет в наших руках». Именно так и произошло», – констатировал он.

По оценке Рутина, 30-дневное перемирие будет использоваться Киевом в военных целях. «Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?» – подчеркнул он.

Президент РФ обратил внимание, что в такой ситуации «есть вопросы, которые мы должны обсудить» с американской стороной. «Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнерами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», – отметил глава российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube