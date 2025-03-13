Кремль готов настаивать на отмене антироссийских санкций

Кремль намерен добиваться на переговорах по Украине отмены антироссийских санкций. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остальные детали будут обнародованы позже.

«Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»), комментируя тему отмены антироссийских санкций.

«А что касается деталей, то это уже предмет переговоров, и тут я хочу напомнить свои слова – не будем забегать вперед. Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать», – добавил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков уточнил, что претензии Киева на освобожденные Россией территории неуместны. «Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это регионы Российской Федерации, они записаны в Конституции РФ. Это, собственно, данность», – констатировал он.

В то же время спикер Кремля сообщил, что первые консультации с представителями США состоялись накануне. 12 марта был телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. «Определенная информация была российской стороне предоставлена», – отметил Песков, отвечая на вопрос о российско-американских контактах после переговоров США и Украины в Джидде.

Москва, Анастасия Смирнова

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