США готовы аннексировать Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил об предстоящей аннексии Гренландии, которая сейчас является автономной территорией Дании. Об этом американский лидер сказал в присутствии журналистов на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома.

«Да, я думаю, это произойдет», – ответил Трамп (цитата по ТАСС) на вопрос журналиста о «потенциальной аннексии» Гренландии. «Я сижу рядом с человеком, который может сыграть ключевую роль [в этом]», – добавил президент США, говоря о Рютте.

Трамп пояснил, что Гренландия нужна США «для международной безопасности».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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