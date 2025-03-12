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Среда, 12 марта 2025, 23:18 мск

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Спецпосланник президента США отправится в Москву на текущей неделе

В Москву на переговоры об урегулировании украинского конфликта на текущей неделе отправится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Спецпосланник президента Стивен Уиткофф на этой неделе вновь отправится в Москву, чтобы призвать россиян стать участниками этих переговоров, и мы надеемся, что они согласятся», – цитирует ее слова ТАСС.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила агентству, что контакты с представителями администрации США ожидаются в ближайшие дни.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», – сказала Захарова.

Вашингтон – Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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