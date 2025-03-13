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Трамп оценил переговоры с Москвой по Украине и выразил намерение встретиться с Путиным

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с российском лидером Владимиром Путиным, чтобы «покончить» с конфликтом на Украине. По его словам, переговоры в России проходят «нормально».

«Я бы с удовольствием встретился с ним (Путиным) и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

«Мы слышим, что в России все идет нормально», – сказал он журналистам о переговорах в Москве.

Президент США уточнил, что «Путин выступил с очень многообещающим заявлением», и добавил, что эти высказывания были «неполными» (цитата по «Интерфаксу»).

«Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира», – заявил американский лидер.

Касаясь переговоров с Киевом об урегулировании конфликта, Трамп сообщил, что Вашингтон обсуждает с украинской стороной территориальные вопросы.

«Мы не во тьме работаем. Мы обсуждаем с Украиной территорию, участки территории, которые будут сохранены и потеряны [Киевом], а также все другие элементы окончательного соглашения», – сказал президент США (цитата по ТАСС).

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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