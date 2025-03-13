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Трамп пригрозил ввести пошлины на весь европейский алкоголь в размере 200%

Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины в размере 200% на весь поставляемый в Штаты алкоголь. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп назвал 50-процентные пошлины ЕС на американский виски «противными», а европейскую тарифную политику «одной из самых враждебных и недобросовестных в мире».

«Если эти пошлины немедленно не отменят, США вскоре введет 200-процентные пошлины на все вина, все шампанское и содержащую алкоголь продукцию из Франции и других стран, которые представляет ЕС», – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также отметил, что такие меры «отлично повлияют на развитие винодельческого бизнеса в США».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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