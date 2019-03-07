Венесуэла рискует оказаться в эпицентре глобальной войны: Вашингтон подготовил блицкриг

Пока фундаментом венесуэльской государственности выступает армия, военный переворот в стране маловероятен. Однако вряд ли это сможет остановить Вашингтон, который рассчитывает любой ценой отстранить от власти Николаса Мадуро. Поэтому война возможна. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства 23 января 2019 года. Это произошло по истечении двух недель после инаугурации Николаса Мадуро в качестве президента Боливарианской республики. Однако власть последователя режима Чависта была не принята венесуэльской оппозицией, которая сочла его тираном, обманом захватившим верховную власть в стране. Этот оппозиционный демарш поддержали ведущие страны мира, включая США, которые выразили свою поддержку Хуану Гуаидо и открыли перед ним все двери для того, чтобы он смог утвердить свой президентский статус.

Тем не менее, армия осталась верна Николасу Мадуро, в связи с чем наделение лидера венесуэльской оппозиции президентскими полномочиями оказалось лишь символическим актом, не рассчитанным на долгосрочную перспективу. Однако Вашингтон стремится переломить ситуацию и обеспечить военную поддержку Хуану Гуаидо извне, организовав интервенцию в Венесуэлу. Такая вероятность есть, и она вполне может реализоваться.

Учитывая, что сейчас в Венесуэле широко представлены проиранские вооруженные группировки, контролирующие урановые месторождения и наркотрафик, а также Россия, Турция и Китай имеют свои ключевые интересы в Каракасе, которые никак не сопряжены с интересами Вашингтона, слишком высок риск того, что военное вторжение в Боливарианскую республику рефреном скажется на эскалации конфликтов не только на Ближнем Востоке, но во всем мире. При этом особую обеспокоенность вызывает большой интерес к венесуэльскими событиям со стороны запрещенного в РФ экстремистского «Исламского государства», которое имеет большую сеть «спящи» ячеек на территории официального Каракаса и которое получило дополнительный стимул для террористической активности в латиноамериканском регионе.

Невозможность найти мирный способ разрешения кризиса в Венесуэле лишь подводит страну к опасной черте, когда затворы автоматов окажутся главным аргументом в споре между сторонами государственного переворота.

Формальной отправной точкой конфликта послужил второй президентский срок Николаса Мадуро. Большинство венесуэльской оппозиции не было допущено к выборам, которые состоялись 20 мая 2018 года. К тому же около 54 процентов от общего количества избирателей воздержались от волеизъявления в пользу Николаса Мадуро, что дало основания оппозиции считать выборы нелегитимными.

Стоит отметить, что на выборах в законодательные органы власти Венесуэлы в 2015 году оппозиция получила более 7,7 млн голосов избирателей, тогда как за Николаса Мадуро на выборах президента в 2018 году проголосовало примерно 6,2 млн человек. В связи с этим лидеры оппозиционного лагеря выдвинули предположение, что, если бы ее представители были допущены к выборам 20 мая 2018 года, то Николас Мадуро никогда бы не смог стать главой государства, поскольку за него бы проголосовало абсолютное меньшинство избирателей. Несогласие с итогами голосования привело к возникновению внутриполитического кризиса, которым практически сразу воспользовались международные акторы. И теперь от них зависит то, какое будущее будет у Венесуэлы.

Чтобы доказать собственную способность вершить судьбу официального Каракаса, Вашингтон, скорее всего, будет действовать крайне быстро и жёстко. В конце концов, признав Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, администрация Белого дома взяла на себя большую ответственность. И если венесуэльская оппозиция потерпит поражение, то это будет удар по международному имиджу США. А накануне американских президентских выборов 2020 года Дональду Трампу совершенно не выгодно чувствовать себя проигравшим. Поэтому он может решиться на самые беспрецедентные меры, чтобы, во-первых, привести окружение Хуана Гуаидо к власти, и, во-вторых, сохранить лицо «американской демократии» на международной арене.

Подготовка государственного переворота в Венесуэле началась задолго до 23 января 2019 года. Так, в начале 2018 года экс-глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон во время своего международного турне по странам Латинской Америки неоднозначно заявил, что в ближайшей перспективе Каракас ожидают «большие перемены», где основную роль будут играть военные. Кроме того, в августе 2018 года в газете New York Times была опубликована краткая заметка о том, что высокопоставленные политики Вашингтона принимали участие во встречах с ключевыми венесуэльскими военнослужащими, планирующих осуществление государственного переворота. Стоит отметить, что именно тогда Россия и Китай начали активно продвигать свои интересы в Венесуэле, ожидая вероятный военный конфликт.

Уровень дезертирства в венесуэльской армии сейчас сравнительно невелик, что не позволяет считать, что оппозиция может влиять на армию. Но вместе с тем, признание Хуана Гуаидо в качестве президента страны со стороны ряда крупных военных дипломатов, имеющих международный статус и допуск к ряду секретных сведений, позволяет оппозиции постепенно накапливать информацию государственной важности, влияющую на внутреннюю и внешнюю безопасность Венесуэлы. Так, благодаря предательству военного атташе Венесуэлы при ООН и посольстве США, оппозиция могла получить документальную информацию о международных финансовых активах близкого круга Николаса Мадуро, о нелегальных резидентах внешней разведки Венесуэлы, о секретных военных разработках, в том числе ядерных, о паролях и явках венесуэльских агентов. Ведь наивно полагать, что от Хосе Луиса Сильва и Педро Чириноса Вашингтону было нужно лишь подготовить видео-ролик в YouTube и публично поддержать Хуана Гуаидо. Гарантией их безопасности были секретные сведения, которыми они располагали. А видео-ролик – это лишь ширма, формально свидетельствующая о том, что ключевые военнослужащие ВС Венесуэлы начали передачу секретных документов оппозиции.

Другое дело, что пока объёма переданных секретных сведений недостаточно , чтобы оппозиция под эгидой США смогла принять решение о беспрецедентных мерах военного давления. Чтобы такое решение принять, нужно, как минимум, разворошить всю секретную документацию не только в Венесуэле, но также в Иране, Ливане, Сирии, Китае, Турции, России. А тут возможности Вашингтона пока ограничены. Но если администрация Белого дома все же решит испытать судьбу, то и Иран, и Ливан, и Сирия, и Китай, и Турция, и, наконец, Россия станут воевать, чтобы сохранить свои секреты, касающиеся Венесуэлы.

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 07.03.19

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