Курс на Вашингтон: «пророссийские» политики Италии «сливают» Путина

Итальянская политическая элита, представители которой считались «пророссийскими» и часто посещали с официальными визитами Москву, переориентировалась на Вашингтон. Как пишет влиятельная газета Il Fatto Quotidiano, речь, в частности, идет о «Лиге Севера» и одном из ее лидеров Маттео Сальвини, который сейчас занимает в правительстве Италии посты вице-премьера и главы МИД.

В статье под заголовком «Измена Лиги: сливает Путина и русских в угоду американцам» издание отмечает, что накануне выборов в Европарламент «Лига севера» кардинально изменила свою риторику, отказавшись от пророссийской политической линии. «Вице-премьер (Сальвини) начал объединяться против бывших друзей: он заключает союз с врагами-поляками, подвергает нападкам Иран, выступает против пророссийского Мадуро», – говорится в публикации.

Газета обращает внимание на ряд событий, связанных с переориентацией «Лиги Севера» в сторону атлантической позиции, что явно вызывает раздражение в Москве. Это касается не только политических заявлений, но и болезненной для Москвы «газовой» темы. В частности, знаковыми могут являться неоднократные встречи Сальвини с послом США в Риме Льюисом Эйзенбергом на фоне переговоров премьер-министра Италии Джузеппе Конте с президентом США Дональдом Трампом, после которой Рим подтвердил планы по прокладке Трансадриатического газопровода (TAP). Эта «труба», пунктом назначения которой будет итальянский регион Апулия, призвана снизить зависимость Европы в целом и Италии в частности от российского газа.

«Москва могла бы еще посчитать этот выбор неизбежным ввиду коалиционного правительственного соглашения между Лигой и Движением 5 Звезд. Но Сальвини пошел гораздо дальше», – пишет газета.

11 ноября прошлого года «пророссийский» вице-премьер Италии отправился с визитом в Иерусалим, после чего назвал «террористами» группировку «Хезболла», которую поддерживает Иран и которая в Ливане является политической партией, входящей в состав правительства. Буквально на следующий день после всеобщих парламентских выборов в Италии в 2018 году, США потребовали от нового правительства гарантий по двум пунктам: Иран и санкции против России. После этого, как отмечается в статье, лидеры «Лиги Севера» смягчили свою риторику, а последнее заявление Сальвини о том, что «санкции не являются способом разрешения международных противоречий», газета называет «безропотным».

Вместе с тем Il Fatto Quotidiano обращает внимание, что в марте истекает срок действия европейских санкций против России в связи с «агрессией» Москвы против Украины, но со стороны «Лиги Севера» нет даже намека на воинственные заявления в защиту РФ.

Как считает газета, Сальвини окончательно перешел точку невозврата после визита в Польшу и переговоров о союзе с правящей партией ПИС Ярослава Качиньского, «построившего свою карьеру на русофобии и обвиняющего Владимира Путина в авиакатастрофе, в которой погиб его брат Лех в 2010 году», говорится в статье. При этом в публикации подчеркивается, что Польша является одним из столпов стратегии США в Восточной Европе, направленной на сдерживание Москвы, а Сальвини теперь заявляет, что Европа должна держаться на «итало-польской оси», а не на франко-немецкой.

«Должно быть, Москве это пришлось не по нраву, поскольку это очередной сигнал, что в будущем Европарламенте большинство будет с креном вправо, и в июне там будет атлантический, а не пророссийский состав», – пишет издание.

По мнению газеты, Сальвини «сломал старый шаблон» даже в отношении венесуэльского кризиса – он поддержал проамериканского главу парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны в пику избранному главе государства Николасу Мадуро, которого поддерживает Россия. Хотя общая позиция итальянского правительства Конте осталась компромиссной – с требованием новых президентских выборов.

«Сальвини стал американцем? Он определенно делает ставку на то, чтобы приобрести значительный вес в следующем составе Европарламента, в котором, согласно опросам общественного мнения, не будет большинства у пророссийских евроскептиков, а Марин Ле Пен со товарищи останутся в оппозиции», – отмечает газета.

По оценке издания, Сальвини, видимо, понял, что поддержка Москвы послужила ему трамплином для попадания в правительство Италии, но благосклонность Вашингтона может позволить ему остаться там надолго.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 04.03.19

Россия проигрывает «лунную гонку»: впереди США и Китай. / Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса» за слова о «скотобазе из хрущевок». / Уже скоро: старым автомобилям запретят ездить по Москве и Питеру. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»