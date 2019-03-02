«Подарок» для Москвы: США готовит России «троянского коня», рассказал Генштаб РФ

Глава Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий «Троянский конь» для смещения неугодных правительств. Она направлена на «дестабилизацию обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам», рассказал начальник Генштаба на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «троянский конь», – цитирует слова высокопоставленного военного РИА «Новости». – Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» (иностранных государств – прим. ред.)».

Герасимов подчеркнул, что Россия готова к предотвращению любой из стратегий США. Основой ответа России он назвал «стратегию активной обороны», но предпочел не раскрывать ее подробности.

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн раскрыл некоторые детали новой военной стратегии Пентагона. По его словам, концепция предполагает нанесение удара по слабым позициям противника.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.19

Росстат: жалованье чиновников втрое больше средней зарплаты россиянина. / Мнение Лукашенко по Крыму больше интересует Украину, чем Россию. / Крымскому перебежчику почудилось, что жители полуострова наперебой тянутся к Украине. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»