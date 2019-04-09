Пентагон отправил на Украину элитную роту «Кричащих орлов»

США продолжают наращивать на Украине группировку спецподразделений из различных родов войск.

В ближайшие дни в центр боевой спецподготовки на Яворовском полигоне Львовской области прибудут более 150 военнослужащих элитной десантной дивизии США для обучения украинских военных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», – написал Чалый.

Напомним, ранее на базу украинского десанта в городе Очаков под Одессой прибыли несколько американских транспортных самолётов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США «Морские котики», которое специализируется на совершении подводных диверсий.

Однако, в отличие от «Кричащих орлов», подводные диверсанты прибыли под видом строительных батальонов для якобы переоборудования украинской базы десанта.

«Силы специальных операций что-то готовят, и это довольно серьёзная провокация. «Морские котики» просто так военно-транспортными самолётами не «путешествуют». Они прибывают к месту назначения для выполнения поставленных задач», – сообщили в разведке ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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