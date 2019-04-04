На сессии НАТО в Вашингтоне принято решение «дожать» Россию в Чёрном море

Страны НАТО согласовали антироссийский меры в Чёрном море, которые предусматривают военную поддержку Украины и Грузии, а также принуждение Москвы к диалогу путём расширения военного присутствия и наращивания давления в непосредственной близости от территориальных вод РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД стран альянса.

Столтенберг не раскрыл детали принятых мер, озвучив лишь некоторые тезисы.

«Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшение нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины», – заявил генсек НАТО.

Принятые меры предусматривают «обучение» военно-морских сил и береговой охраны Украины и Грузии, регулярные заходы военных кораблей альянса в порты двух стран, постоянные совместные учения и обмен информацией, а также увеличение натовской группировки в Чёрном море.

«Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе», – оправдал принятые решения Столтенберг и вновь потребовал немедленно освободить задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские корабли-нарушители вместе с экипажами.

Столтенберг отметил, что нахождение в данный момент в Чёрном море корабельной группы НАТО, проводящей совместные манёвры с украинскими и грузинскими военными, – это лишь первый сигнал Москве.

Кроме того, генсек выразил уверенность, что наращивание альянсом давления в Чёрном море вынудит Россию начать «конструктивный диалог» по проблеме Керченского пролива и свободного прохода через него украинских военных судов.

«Все члены НАТО поддержали такой подход в ходе встречи, которая только что закончилась», – резюмировал Столтенберг.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – пообещал Грушко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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