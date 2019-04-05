Черноморский флот показал ответ на «пакет мер» НАТО

Экипажи катеров Черноморского флота «Р-60» и «Ивановец» продемонстрировали навыки использования ракет «Москит», успешно поразив надводные цели. Учения прошли в акватории Черного моря. В качестве цели выступала сложная мишенная позиция, собранная из двух корабельных щитов. Она располагалась более чем в 55 километрах от точки запуска ракеты. Катера успешно поразили мишень.

Как отмечает «Звезда», перед стрельбами экипажи прошли несколько тренировок по нанесению удара по условному противнику. Полигон, где происходили учения, был заранее огражден от гражданских судов силами кораблей Черноморского флота.

«Москит» – сверхзвуковая крылатая ракета, созданная для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тыс. тонн. При маловысотной траектории ракета обладает дальностью стрельбы от 10 до 120 километров, однако при высотном профиле способна ударить на расстоянии в 250 километров.

Как писал «Новый День», страны НАТО согласовали антироссийский меры в Чёрном море. Они предусматривают военную поддержку Украины и Грузии, а также принуждение Москвы к диалогу путём расширения военного присутствия и наращивания давления в непосредственной близости от территориальных вод РФ. Об этом в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД стран альянса.

«Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе», – оправдал принятые решения Столтенберг и вновь потребовал немедленно освободить задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские корабли-нарушители вместе с экипажами.

Столтенберг отметил, что нахождение в данный момент в Чёрном море корабельной группы НАТО, проводящей совместные манёвры с украинскими и грузинскими военными, – это лишь первый сигнал Москве. Кроме того, генсек выразил уверенность, что наращивание альянсом давления в Чёрном море вынудит Россию начать «конструктивный диалог» по проблеме Керченского пролива и свободного прохода через него украинских военных судов.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка. «Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – пообещал Грушко.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 05.04.19

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