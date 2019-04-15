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NewDayNews.ru

Понедельник, 15 апреля 2019, 14:28 мск

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Российские военные взяли на сопровождение в Черном море эсминец ВМС США

Разведывательный корабль «Иван Хурс». Фото: Минобороны РФ

Российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец с управляемым ракетным оружием «Росс», который вошел в Черное море 14 апреля, сообщили в национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ.

Военные рассказали, что при заходе в Черное море американский корабль был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота. Кроме того, за действиями корабля следят патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота.

«Росс», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис», наряду с эсминцами ВМС США «Дональд Кук», «Карни» и «Портер», размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Американские эсминцы нередко заходят в Черное море. Активность ВМС США в Черном море усилилась после начала кризиса на востоке Украины.

Кроме того, как писал «Новый День», недавно силы НАТО провели учения в акватории Черного моря. Помимо этого, США направили во Львовскую область более сотни бойцов элитной воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы», опять же для совместных учений, а также очередную партию военной техники. По сообщениям украинских СМИ, под флагом Мальты корабль из Соединенных Штатов уже доставил в одесский порт 175 тонн военных грузов. И все это происходит накануне второго тура президентских выборов.

Антироссийский меры в Чёрном море также предусматривают военную поддержку Грузии, а также принуждение Москвы к диалогу путём расширения военного присутствия и наращивания давления в непосредственной близости от территориальных вод РФ. Об этом в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД стран альянса.

«Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе», – оправдал принятые решения Столтенберг и вновь потребовал немедленно освободить задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские корабли-нарушители вместе с экипажами.

Генсек выразил уверенность, что наращивание альянсом давления в Чёрном море вынудит Россию начать «конструктивный диалог» по проблеме Керченского пролива и свободного прохода через него украинских военных судов.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка. «Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – пообещал Грушко.

Севастополь, Иван Гридин

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