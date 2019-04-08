Россия прибегнет к таранам против кораблей НАТО в Керченском проливе

Корабли Черноморского флота готовы использовать метод навала (тарана), чтобы остановить несанкционированный проход через Керченский пролив военных судов НАТО, готовых сопровождать украинскую военно-морскую группировку.

Кроме того, в арсенале военно-воздушных сил РФ есть приёмы без использования оружия, которые «пустят в штопор» самолёты Североатлантического альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал российский военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, Черноморский флот сохранил и готов применить советский боевой опыт, когда в 1988 году сторожевой корабль «Беззаветный» несколько раз ударил в борт и корму американский крейсер «Йорктаун», заставив последнего спешно покинуть территориальные воды СССР.

«Мы знаем, что сейчас в Черном море находятся корабли НАТО. Причем США сделали интересную рокировку. Они не стали направлять британский корабль и свой корабль. Они использовали корабли третьих стран – Канада, Испания, Нидерланды… Эти корабли, вполне возможно, что будут задействованы для того, чтобы осуществить провокацию, которая должна либо поднять рейтинг Порошенко, либо дать ему шанс ввести военное положение.

Эта провокация примерно таким образом может быть осуществлена – выходят корабли натовские в район Керченского пролива. Им придется преодолеть фактически территориальные воды России. Даже в том случае, если мы говорим о границах 2014 года. Независимо от этого, все равно нужно преодолевать, входить в территориальные воды России. Даже, если брать границы 2014-го года.

Даже, если такая провокация будет, есть навал. Навал мы использовали в свое время, в 1988 году. У нас есть возможность остановить провокационные действия этих трех кораблей НАТО и сил у нас достаточно, у нашего Черноморского флота. У нас отработаны приемы по тому, как изгонять самолеты-шпионы из воздушного пространства, прилегающего к территории нашей страны.

Ну, пройдет Су-27 рядом с таким самолетом-шпионом и своей спутной струей свалит его в штопор. После того, как самолет побывает в штопоре, летчик, я уверен, просто вернется на базу и прекратит своей разведывательный полет. Есть РЭБовские системы, которые мы тоже можем задействовать и таким образом, не обостряя обстановки, попросить корабли НАТО убраться из того района к которому они никакого отношения не имеют», – приводит слова Кнутова «ПолитНавигатор».

Напомним, Черноморский флот организовал дежурство в районах проведения учений НАТО. Сообщается, что флот контролирует действия кораблей альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил. что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – подчеркнул Грушко.

Как сообщал «Новый День», менее недели назад в НАТО приняли решение добиваться прохождения украинскими кораблями Керченского пролива на условиях Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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