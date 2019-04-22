Украина вознамерилась усилить военно-полицейское присутствие в Азовском море

МВД Украины совместно с СБУ и военными намерено значительно нарастить силовое присутствие в Азово-Черноморской приграничной акватории.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра украинского МВД Вадим Троян.
«Мы усиливаем работу подразделений МВД и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. Она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД. Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном и Азовском море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства», – сообщил замминистра.
Троян также отметил, что свои действия Украина собирается координировать с корабельной группировкой НАТО, находящейся в Чёрном море.
Напомним, ранее в национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ сообщили, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец с управляемым ракетным оружием «Росс», который вошел в Черное море 14 апреля.
Недавно Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Верхняя палата российского парламента предупредила Североатлантический альянс о высоком риске втягивания НАТО в потенциальный военный конфликт между Россией и Украиной в акватории Керченского пролива при попытке прямого содействия Киеву в агрессивных противоправных действиях.
Между тем, Черноморский флот организовал дежурство в районах проведения учений НАТО и контролирует действия кораблей альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».
Как сообщал «Новый День», замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка.
«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – подчеркнул Грушко.
Как известно, месяцем ранее, в НАТО приняли решение добиваться прохождения украинскими кораблями Керченского пролива на условиях Киева.
Позже Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что попытка прорыва украинских кораблей через Керченский пролив состоится в любом случае, осталось только привести военно-морские силы в полную боевую готовность и получить отмашку от НАТО.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 22.04.19
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