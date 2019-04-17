Постпредство Крыма при Путине подаёт иск к Украине в Международный уголовный суд

Постоянное представительство Крыма при президенте РФ готовит иск к Киеву за провокацию ВМСУ в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Александр Молохов.

По словам Молохова, в отличие от России, которая пресекла угрозу судоходству и защищала свои границы, именно Украина грубо нарушила международное право во время прорыва через Керченский пролив в Азовское море.

«Россия действовала исключительно в рамках международного и национального законодательства, в то время как со стороны Украины была очевидная провокация. Все доказательства этого имеются. Теперь у нас есть хороший повод для обращения с иском к украинским властям в Международный уголовный суд», – цитирует Молохова РИА Новости.

Подача иска будет сопровождаться дополнительными разъяснениями представителями России мировому сообществу на всех международных площадках.

Напомним, ранее МИД России отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал по керченскому инциденту.

Украинские власти используют события в Керченском проливе во внутриполитических целях, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

До этого президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении России для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.

Как сообщал «Новый День», утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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