Евросоюз отказался от новых антироссийских санкций из-за керченского инцидента

В Евросоюзе сочли неуместным введение антироссийских санкции в связи с инцидентом в Черном море. Позиция была выработана в ходе саммита. Ранее на таком шаге настаивали Украина, Латвия, Литва, Польша. Однако в заявлении по итогам саммита говорится, что ЕС «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией».

При этом большинство стран ЕС считают, что применение к России санкций из-за этого инцидента на данном этапе является контрпродуктивным шагом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах Евросоюза. «Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских», – рассказал он, добавив, что в формулировку заключений саммита лидеров ЕС могут внести изменения.

В частности, предлагается изменить фразу о готовности ЕС «принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки в интересах пострадавших районов Украины», добавив после «принять меры включая…»

Отметим также, что при этом лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за «нулевого прогресса» в имплементации минских соглашений, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Как писал «Новый День», утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

По словам главы следственного управления ФСБ Михаиа Шишова, Киев пытается представить задержанных моряков как военнопленных, однако они обвиняются в совершении уголовного преступления. Шишов напомнил, что на основании Конвенции об обращении с военнопленными арестованные не могут считаться военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 14.12.18

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