Гройсман: Могерини пообещала секторальные санкции против Москвы и «зеркальные меры» против судов РФ

Глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини и премьер-министр Украины Владимир Гройсман пришли к общему мнению о том, что Россия уже «перешла границу» в азовском конфликте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский премьер написал в своём Twitter-микроблоге по итогам встречи с еврочиновницей в Брюсселе. На встрече обсуждалась ситуация в Азовском море и продолжение санкционного давления на РФ.

«С Высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини обсудили санкционную политику и ситуацию в Азовском море. Москва перешла границу. Реакция ЕС должна быть комплексной – секторальные санкции и поддержка ЕС в Приазовье», – написал Гройсман.

Кроме того, украинский премьер пожаловался Могерини, что в Азовском море присутствует только 10% судов с украинским флагом из-за якобы блокады со стороны России, и анонсировал «зеркальные меры» со стороны Запада в отношении российских судов в других акваториях.

На 17 декабря в Брюсселе намечено пятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе сочли неуместным введение антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. На таком шаге настаивали Украина, Латвия, Литва, Польша. Однако в заявлении по итогам саммита говорится, что ЕС «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией».

В свою очередь, РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах Евросоюза сообщило, что большинство стран ЕС считают контрпродуктивным шагом применение на данном этапе санкций к России из-за этого инцидента.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.12.18

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