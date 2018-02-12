Полномочия нацгвардии расширят для охраны Крымского моста

Полномочия национальной гвардии расширят для охраны перехода через Керченский пролив, энергомоста и газопровода «Краснодарский край – Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ внесло в Госдуму проект, предусматривающий такое новшество.

Проект был разработан по поручению кабинета министров, согласно которому нацгвардия получит полномочия заниматься безопасностью важных объектов в зоне Керченского пролива, в том числе со стороны водного пространства, «на акваториях в районах запретных или временно опасных для плавания районов».

При этом действующий Кодекс об административных правонарушениях не позволяет сотрудникам национальной гвардии принудительно доставлять суда и физлиц в порты или на спецстоянки за совершение в акватории нарушений, указанных в документе.

Планируется, что военнослужащие нацгвардии получат возможность доставлять нарушителей не только в отделение полиции, Росгвардии или помещения местных органов власти, а в любые служебные.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 12.02.18

В Севастополе раскрыли тайный план правительства по «зомбированию» населения (ВИДЕО). / В Крыму поймали украинского шпиона. / Дождь оставил без света жителей 23 крымских сел. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»