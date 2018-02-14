На Украине заявили о готовности напасть на Крым

Армия Украины настолько сильна, что готова отбить у России Крым. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза. Как передает корреспондент РИА «Новый День» , парламентарий известен своими провокационными заявлениям: то он требует начать поход на Москву, то грозит расправой оппозиции. На этот раз он призвал напасть на Крым.

Береза заявил, что в 2014 году у Украины не было никакой армии, так как все предыдущие политики уверяли, что в XXI веке никто не будет воевать. За прошедшие 3 года – благодаря минским соглашениям – армия «Незалежной», по его словам, стала одной из сильнейших в Европе и готова «разобраться» с главным врагом: «Россия не может нам противостоять, – заявил Береза. – Как бы мы ни краснели, ни белели, ни становились фиолетовыми, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет».

Отметим, что заявления радикальных политиков «Незалежной» расходятся с мнением профессиональных украинских военных: пока первые наперебой рассказывают, как армия под жовто-блокитными флагами «двумя танками и шестью катерами» разгромит российские военные подразделения на полуострове, а затем двинет на Москву, специалисты признают, что отбить Крым невозможно, так как Россия превратила его в непотопляемый авианосец. «Группировка российских войск на полуострове сможет отразить любое нападение», – заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук. А бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук отметил, что Россия обладает в Крыму мощной «межвидовой группировкой» и способна «защищать свои национальные интересы в Черноморском регионе».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.02.18

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