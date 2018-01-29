Сергей Аксенов рассказал, как Украина может вернуться в Крым

Крым никогда не вернется на Украину, и бессмысленно устанавливать какие-либо условия для этого. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в интервью американской радиокомпании NPR. Встреча состоялась на минувшей неделе в Симферополе, в здании республиканского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американские журналисты назвали Крым стратегическим полуостровом, уже более 200 лет являющимся базой для Черноморского флота России. «После аннексии 2014 года российский президент Владимир Путин заявил, что не допускал возможности Крыма попасть в руки НАТО», – отмечает NPR.

По словам Сергея Аксенова, Крым с момента возвращения в Россию превратился в непроницаемую крепость и не сталкивается с военными угрозами. Премьер подчеркнул: карательные санкции, введенные США и Евросоюзом мало повлияли на местную экономику, так как в Крыму и до этого было мало международных инвесторов или иностранных туристов. Что же касается санкции, введенных в отношении его персоны, то Аксенова это совершенно не волнует.

«Рядовые крымчане жалуются, что после включения в состав России цены удвоились, а доходы иссякли, так как отдыхающие, особенно из Украины, остались в стороне. Объемы поставок с материковой части Украины были сокращены, в результате чего регион в 2,3 миллиона человек почти полностью зависел от поставок на пароме из России», – заявили американские журналисты.

«Спросите любого крымчанина, – ответил Аксенов. – Самое большое изменение – это строительство Крымского моста». И рассказал о том, что автомобильное движение по мосту откроется в конце текущего года, железнодорожное – в 2019. Кроме того, строится новая магистраль через весь полуостров и две электростанции. Аксенов добавил: инвестиции в инфраструктуру Крыма до 2020 года составят 1 трлн рублей, или около 18 миллиардов долларов.

«Ни один украинский президент не уделял Крыму такого внимания, как Владимир Путин сейчас», – подчеркнул крымский премьер.

Многие крымчане высказывают мнение, что, несмотря на нынешние экономические трудности, они предпочитают предсказуемость путинской России хаосу украинской внутренней политики – не говоря уже о войне на востоке Украины, признали американские журналисты. Даже крымчане, выступающие против России, не отрицают, что в их давно заброшенном регионе произошли обновления в школах, больницах и на дорогах. «Но они говорят, что улучшения пришли ценой политических свобод», – заявили интервьюеры, ссылаясь на крымских татар.

Сергей Аксенов подобную критику отверг: «У нас нет ни одного политзаключенного, – сказал он. – Крым вернулся в Россию навсегда. И если кто-то будет выступать за кровопролитие, конечно, мы будем реагировать».

По его словам, единственный способ, которым Украина могла бы сохранить своё присутствие в Крыму, – это присоединиться к торговому блоку бывших советских стран под руководством России.

Симферополь, Лиана Макоба

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