Противовоздушную оборону Крыма усилили новыми комплексами

Дополнительные комплексы ближнего действия «Панцирь-С» встали на противовоздушную оборону Крыма, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Там уточнили, что новые зенитные ракетно-пушечные комплексы заступили на боевое дежурство в декабре.

По словам начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева, «Панцири» участвовали в крымских учениях в рамках единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условного противника, в ходе которых условно уничтожили более 100 целей.

«К тренировке привлекалось более 100 военнослужащих. Было задействовано около 20 единиц военной техники подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» из состава 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, заступившего на боевое дежурство по защите воздушных рубежей юга России в декабре прошлого года», – рассказал Астафьев.

Как напоминает «Интерфакс», первые сообщения о том, что ПВО Крыма усилят новым дивизионом комплексов «Панцирь-С», появились 30 ноября.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» (Разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг «НПО «Высокоточные комплексы») предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Как писал «Новый День», в конце ноября Вадим Астафьев заявлял, что в ближайшее время в Крыму будет размещен четвертый дивизион новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Заявление прозвучало на фоне инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российские пограничники задержали украинские военные суда за нарушение государственной границы РФ.

Первый дивизион С-400 появился в Крыму весной 2017 года в Феодосии. Второй заступил на боевое дежурство в Севастополе 12 января 2018 года: комплекс контролирует воздушное пространство над Чонгаром и Армянском. Третий дивизион развернули в районе Евпатории в сентябре текущего года.

В апреле секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов оценил военную мощь России в Крыму как огромный военный потенциал, многократно усиленный современными ракетными системами, которые способны поражать цели вокруг Киева.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 14.01.19

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