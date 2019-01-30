Сразу три самолёта США появились у берегов Крыма

Самолёты Военно-воздушных и Военно-морских сил США провели длительную разведку, облетев Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили СМИ со ссылкой на авиационные мониторинговые ресурсы.

Два самолета ВМС США P-8A Poseidon и RC-135V и самолет ВВС США EP-3E Aries II вылетели с итальянских и греческих авиабаз и разделились на подлёте к Крыму.

Каждый разведчик курсировал в соответствии с полученным заданием вдоль западного, юго-западного и южного побережья Крыма, сообщает «Интерфакс».

Во время выполнения разведки, противолодочный самолёт-шпион P-8A Poseidon приближался к Севастополю на расстояние в 32 км.

Напомним, шесть дней назад патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в течение трёх часов проводил воздушную разведку у берегов Крыма.

За трое суток до этого, 21 января, состоялся многочасовой разведывательный полёт самолёта радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V..

27 декабря стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V облетел Крымский полуостров, захватив акваторию Керченского пролива. На перехват самолёта США с севастопольского аэродрома «Бельбек» вылетел истребитель марки «Су-30» и в течение определённого времени сопровождал потенциального нарушителя.

Ранее, 13 декабря, тяжёлый стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk во время многочасового разведывательного полета обследовал линию разграничения в Донбассе, Крымский перешеек со стороны Украины, побережья Крыма и Кубани, а также акваторию Керченского пролива.

Сразу после завершения полета беспилотника RQ-4B Global Hawk над Чёрным морем у российских границ появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который также совершил продолжительный разведовательный полёт вдоль российских берегов.

Кроме того, со стороны Румынии подлетел и на небольшом удалении от Крыма выписывал круги так называемый «летающий радар» НАТО – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

6 декабря самолёт-разведчик США впервые пролетел над крымским озером Сиваш.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.01.19

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