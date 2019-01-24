Не прошло и трёх суток: самолёт-разведчик США вновь облетел Крым

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon сегодня в течение трёх часов проводил воздушную разведку у берегов Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на данные мониторинговой группы PlaneRadar сообщило РИА Новости.

Согласно данным навигационного ресурса, вечером в среду самолёт-шпион покинул итальянскую военную базу Сингонелла и направился к берегам Крыма. Примерно, с 19:30 на протяжении трёх с лишним часов разведчик проводил сбор данных вдоль российского полусотрова.

Предыдущий многочасовой разведывательный полёт самолёта радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V состоялся около трёх суток назад, 21 января.

Напомним, 27 декабря стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V облетел Крымский полуостров, захватив акваторию Керченского пролива. На перехват самолёта США с севастопольского аэродрома «Бельбек» вылетел истребитель марки «Су-30» и в течение определённого времени сопровождал потенциального нарушителя.

Ранее, 13 декабря, тяжёлый стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk во время многочасового разведывательного полета обследовал линию разграничения в Донбассе, Крымский перешеек со стороны Украины, побережья Крыма и Кубани, а также акваторию Керченского пролива.

Сразу после завершения полета беспилотника RQ-4B Global Hawk над Чёрным морем у российских границ появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который также совершил продолжительный разведовательный полёт вдоль российских берегов.

Кроме того, со стороны Румынии подлетел и на небольшом удалении от Крыма выписывал круги так называемый «летающий радар» НАТО – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Симферополь, Иван Капустин

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