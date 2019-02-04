Во время керченского инцидента с украинскими бронекатерами могли быть сбиты самолёты НАТО

Авиация НАТО вела разведовательное сопровождение украинских судов-нарушителей с целью обнаружения и фиксации действий российских станций, отслеживающих незаконные манёвры ВМСУ в российских территориальных водах.

Подобное поведение авиации НАТО, по мнению экспертов, являлось уже не разведкой, а прямым соучастием во враждебной акции и могло привести к поражению самолётов-разведчиков российскими средствами ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский в эфире канала «PolitWera».

«Миссия ОБСЕ и несколько военных экспертов очень серьёзно занимались инцидентом, произошедшим в районе Керченского пролива, и оказалось, что свои действия украинские военные моряки согласовали с НАТО. И это очень печально.

Когда несколько военных кораблей Украины вошли и начались эти непонятные кошки-мышки с российской береговой охраной, и всё это закончилось печально для украинской стороны, то оказалось, что в это время самолёты электронной воздушной разведки «Авакс» НАТО, их было до четырёх штук, поднимались в воздух практически синхронно с тем, как украинские корабли двигались в сторону Керчи.

Они летели по определённой траектории, которая им позволяла засекать действия российских радиолокационных станций. На военном языке такие операции называются «probing», чтобы определить точки, в которых находятся российские РЛС, зоны их действий, какие цели они способны захватывать и прочее», – объяснил политолог и добавил, что подобная координация действий говорит о сознательном участии командования НАТО в керченской провокации.

«Информация по части самолётов НАТО говорит об очень многом. Первое, о том, что НАТО и Украина каким-то образом координировали свои действия. Второе, что создаётся опасный прецедент, когда НАТО косвенно втягиваются в прямой конфликт с Россией, потому что речь уже идёт не о конфликте в «серой зоне» между ЛДНР и ВСУ, а о том, что украинские корабли вошли в непосредственный боевой контакт с российскими кораблями, и при этом сопровождались натовскими самолётами.

То есть, теоретически можно очень легко предположить, что российская сторона имела полное право применить оружие против самолётов, которые подавляли или засекали их средства радиолокационных защит. А это уже означает прямой конфликт НАТО и России. А это уже чревато, действительно большой войной.

И то, что с этим играются украинские политики, и у них на поводу идут НАТО, это очень опасно. Они даже не понимают, что находились на грани большой войны», – приводит слова Сосновского «ПолитНавигатор».

Напомним, спустя несколько часов после задержания украинских бронекатеров российскими пограничниками Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «нет никаких оправданий» действиям России в инциденте в Керченском проливе, и потребовал немедленно освободить украинские суда вместе с экипажами.

Симферополь, Иван Капустин

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