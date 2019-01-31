«Очень красиво проводил!»: Су-27 ВКС России жестко прогнал самолет НАТО (ВИДЕО)

В Рунете обсуждают видео, на котором российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО, подошедший слишком близко к правительственному самолету из Специального летного отряда «Россия». Ролик выложил в Сеть один из пользователей твиттера.

На записи видно, как истребитель ВКС России очень близко подошел к самолету Североатлантического альянса и тем самым заствил его резко изменить траекторию и удалиться от российского лайнера.

Инцидент произошел в июне 2017 года. Правительственный самолет направлялся в Калининград.

Красивый маневр Су-27 вызвал восторг у многих интернет-пользователей, которые разразились хвалебными комментариями в адрес российских летчиков: «Это реально круто»; «Честь и хвала нашим летчикам»; «Мощь мощнейшая! Браво, парни!»; «Сильно! И наш покрасивее будет!»; «Очень красиво проводил)».

Между тем нашлись комментаторы, негодующие по поводу произошедшего. «Почему вообще дали возможность приблизится к правительственному самолету и так долго лететь рядом?», – возмутился пользователь Savva_Twins.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

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