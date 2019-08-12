Анкара заинтересовалась российскими многоцелевыми истребителями

Власти Турции рассматривают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35, пишет газета Yeni Safak со ссылкой на военный источник. Отмечается, что руководство Турции попросило секретариат оборонной промышленности, командование турецких ВВС и другие заинтересованные ведомства дать оценку российскому предложению. Если оно получит положительные отзывы, то начнутся переговоры с Россией по этому вопросу.

По данным РИА «Новости», официальных комментариев по поводу возможной закупки Су-35 в Анкаре пока не дают. Как писал «Новый День», после начала поставок в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» США решили исключить Турцию из программы поставки и производства новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Участие Анкары в данной программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, со своей стороны, сообщил, что Анкара будет искать аналогичные военные самолеты в другом месте.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в свою очередь сообщал, что Россия готова проработать вопрос о поставке Турции многоцелевых истребителей Су-35. По его словам, это произойдет, если турецкая сторона изъявит такое желание.

Напомним, Су-35 – сверхзвуковой российский многоцелевой истребитель поколения 4++ (поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения). Масса истребителя составляет 19 тонн, практический потолок – 20 тысяч метров, максимальная скорость – 2,5 тысячи километров в час, экипаж – один человек. Вооружение – авиапушка калибра 30 мм, до восьми тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 11.08.19

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