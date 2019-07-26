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Пятница, 26 июля 2019, 15:43 мск

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Глава Турции заявил о готовности закупать аналог F-35 «в другом месте»

Фото: lockheedmartin.com

Турция примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35, она будет искать аналогичную технику в других странах. Такое заявление сделал страны Тайип Раджеп Эрдоган. «Вы не даете нам F-35? Пусть тогда не обижаются, мы по этой теме примем меры, будем искать варианты в другом месте», – сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

США заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400 «Триумф», а также пригрозили новыми санкция в случае их установки на боевое дежурство.

Как писал «Новый День», о готовности найти замену американским F-35 в начале апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

В середине июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова продавать Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет желание их приобрести. «Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», – сказал глава «Ростеха».

Напомним, С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 26.07.19

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