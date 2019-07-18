Чемезов заявил о готовности поставлять Турции Су-35 взамен F-35

Россия готова продавать Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет желание их приобрести. Такое заявление сделал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», – цитирует ТАСС главу «Ростеха».

На днях президент США Дональд Трамп объявил, что Турция не сможет покупать американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, в разработке которых участвовала Анкара. Поводом для такого шага стало решение Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России. Контракт на поставку четырех таких дивизионов был заключен еще в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в $2,5 млрд.

Вашингтон два года пытался убедить Анкару, что взамен «Триумфов» нужно приобрести американские системы Patriot. Вашингтон также угрожал ввести санкции против своего союзника по НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно говорил, что отказаться от покупки С-400 Турция не может, так как это решение соответствует интересам страны и было принято давно. Поставки комплексов Анкаре начались 12 июля.

Как писал «Новый День», в начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Напомним, С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.19

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