Глава Турции рассказал об условиях для покупки российских Су-35 и Су-57

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 взамен американских F-35, сообщает телеканал NTV. 27 августа Эрдоган совместно с российским лидером Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. В ходе осмотра экспозиции глава Турции расспрашивал об истребителях Су-35 и Су-57 и интересовался возможностью их покупки.

«Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35 – ред.), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой», – заявил Эрдогана турецким журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.

Как писал «Новый День», после начала поставок в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» США решили исключить Турцию из программы поставки и производства новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Участие Анкары в данной программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Турецкий лидер со своей стороны сообщил, что Анкара будет искать аналогичные военные самолеты в другом месте.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в свою очередь сообщал, что Россия готова проработать вопрос о поставке Турции многоцелевых истребителей Су-35. По его словам, это произойдет, если турецкая сторона изъявит такое желание.

Напомним, Су-35 –российский сверхзвуковой многоцелевой истребитель поколения 4++ (поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения). Масса истребителя составляет 19 тонн, практический потолок – 20 тысяч метров, максимальная скорость – 2,5 тысячи километров в час, экипаж – один человек. Вооружение – авиапушка калибра 30 мм, до восьми тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

Су-57 – новейший российский истребитель пятого поколения. Он был впервые представлен на статической экспозиции МАКС, где его осмотрели Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 29.08.19

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