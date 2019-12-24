В Хабаровском крае разбился новейший российский истребитель Су-57

В Хабаровском крае разбился принадлежащий заводу-изготовителю истребитель новейшего поколения Т-50 (Су-57). Летчику удалось катапультироваться, его подобрал вертолет, он жив и проходит осмотр у врачей. «Произошла авария, пилот успел катапультироваться», – рассказал представитель краевых властей.

По словам представителя силовых структур, самолет потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре, в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги», передает РИА «Новости». Истребитель, принадлежавший Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина, проходил испытательный полет. По предварительным данным, инцидент произошел при испытании двигателя.

Представитель силовых структур отметил, что крушение могло произойти из-за неисправности или ошибки пилотирования, ведется поиск бортовых самописцев. Наблюдатели отмечают, что летчики-испытатели проверяют боевые машины на предельных показателях полета, чтобы знать, как она поведет себя в бою или сложных погодных условиях. Возможно, такая проверка и явилась истинной причиной аварии.

Руководство Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.Гагарина информацию о ЧП комментировать отказалось, отметив, что не опровергают и не подтверждают случившееся.

Программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения стартовала в 2001 году. Самолету присвоили заводской индекс Т-50. В 2017 году главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил, что новейшей боевой машине присвоен серийный индекс Су-57.

В ноябре 2019 года авиазавод, где собирают Су-57 посетил замминистра обороны России Алексей Криворучко. Тогда он заявил, что первый серийный экземпляр истребителя пятого поколения должен поступить в ВКС до конца 2019 года.

Как писал «Новый День», президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57. В апреле в СМИ появилась информация, что первые Су-57 получит один из авиационных полков Южного военного округа. Сообщалось, что истребители могут отправить либо в 38-й истребительный авиационный полк на севастопольском аэродроме Бельбек или в 3-й смешанный авиационный полк в Крымске Краснодарского края.

Как правило, новые самолеты направляют летным частям, которые стоят на защите важнейших стратегических направлений: в случае возникновения конфликта именно там выше вероятность встречи с самой современной авиатехникой противника.

Истребитель Су-57, разработанный на замену Су-27, создан с применением технологии малозаметности. Он развивает скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Машина одновременно способна вести до 30 целей на расстоянии в несколько сотен километров.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 23.12.19

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