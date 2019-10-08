Еще одна страна пожелала вооружиться новейшими российскими истребителями Су-57

Мьянма может стать еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщает MilitaryWatch. По данным издания, информация об этом появилась на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами.

На сегодняшний день основную часть боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29. Новая программа по модернизации Военно-воздушных сил Мьянмы предусматривает закупку тяжелых истребителей: в частности, в 2018 году Мьянма заказала у России шесть Су-30СМ и планирует в дальнейшем приобрести еще несколько таких самолетов.

В то же время, пишет MilitaryWatch, возможностей Су-30СМ как самолета поколения 4+ может оказаться недостаточно на фоне модернизации ВВС соседних стран, а приобретение Су-57 позволило бы Мьянме держать под контролем и Японию, и другие страны Юго-Восточной Азии. Таким образом, закупка российских истребителей пятого поколения могла бы стать выгодным вложением для Мьянмы, несмотря на то, что они стоят на 40 больше, чем Су-30СМ, и значительно дороже в эксплуатации.

Учитывая небольшой военный бюджет страны – порядка двух миллиардов долларов в год, Мьянма едва ли сможет позволить себе разместить такой же большой заказ на Су-57, как Турция или Индия, но даже десяток таких современных самолетов обеспечит стране необходимое преимущество, считает издание. Однако Мьянме, скорее всего, придется ждать до середины 2020-х годов, чтобы получить возможность разместить заказ на строительство Су-57, пишет «Лента.ру».

Отметим, что интерес к закупке российских Су-57 уже выразили Китай, Алжир, Вьетнам и Индия. Также ранее сообщалось, что Турция не исключает возможности купить российские истребители Су-57 на выгодных условиях.

Нейпьидо, Иван Гридин

Нейпьидо. Другие новости 08.10.19

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