В России началось серийное производство истребителей пятого поколения

Истребитель пятого поколения Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого. «Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», – говорится в тексте.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце июня сообщил журналистам, что Минобороны заключило контракт на поставку 76 новейших истребителей пятого поколения, напоминает РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.

Как писал «Новый День», в апреле в СМИ появилась информация о том, что первые Су-57 получит один из авиационных полков Южного военного округа. Сообщалось, что истребители могут отправить либо в 38-й истребительный авиационный полк на севастопольском аэродроме Бельбек или в 3-й смешанный авиационный полк в Крымске Краснодарского края.

Как правило, новые самолеты направляют летным частям, которые стоят на защите важнейших стратегических направлений: в случае возникновения конфликта именно там выше вероятность встречи с самой современной авиатехникой противника.

Истребитель Су-57, разработанный на замену Су-27, создан с применением технологии малозаметности. Он развивает скорость до 2,6 тысяч км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Машина одновременно способна вести до 30 целей на расстоянии в несколько сотен километров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.07.19

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