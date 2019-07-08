Германию напугало технологическое отставание от России в производстве истребителей

Если российский истребитель пятого поколения Су-57 будет поставляться за рубеж по цене €31 млн за один экземпляр, западным аналогам будет сложно конкурировать с российскими поставками. Такой прогноз представило крупное немецкое издание Stern.

Издание отмечает, что к 2028 году, когда Су-57 поступит на вооружение, европейский аналог российского истребителя будет находиться ещё только на стадии разработки. Эксперты полагают, что производители из ЕС отстали от России и США в этой области. Stern пишет, что во многом это произошло из-за политического диктата Вашингтона, который стремится ограничить экспорт российских вооружений при помощи прямого санкционного давления.

Западные СМИ прогнозируют, что Россия произведёт фурор на мировом рынке вооружений, если в перспективе станет поставлять на экспорт новейший истребитель пятого поколения Су-57, передает RT.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 08.07.19

«Неприемлемо»: американский посол «напал» на сербских журналистов. / «Гостеприимство» Хорватии и Черногории: отпускники из Сербии подвергаются серьезной опасности. / Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»