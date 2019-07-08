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Понедельник, 8 июля 2019, 14:15 мск

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Германию напугало технологическое отставание от России в производстве истребителей

Фото: Минобороны РФ

Если российский истребитель пятого поколения Су-57 будет поставляться за рубеж по цене €31 млн за один экземпляр, западным аналогам будет сложно конкурировать с российскими поставками. Такой прогноз представило крупное немецкое издание Stern.

Издание отмечает, что к 2028 году, когда Су-57 поступит на вооружение, европейский аналог российского истребителя будет находиться ещё только на стадии разработки. Эксперты полагают, что производители из ЕС отстали от России и США в этой области. Stern пишет, что во многом это произошло из-за политического диктата Вашингтона, который стремится ограничить экспорт российских вооружений при помощи прямого санкционного давления.

Западные СМИ прогнозируют, что Россия произведёт фурор на мировом рынке вооружений, если в перспективе станет поставлять на экспорт новейший истребитель пятого поколения Су-57, передает RT.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 08.07.19

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