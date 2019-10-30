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Среда, 30 октября 2019, 08:48 мск

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Анкара сделала заявление о закупках российских Су-35

Фото: Минобороны РФ

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения прессы о якобы принятом Анкарой решении приобрести российские истребители Су-35. «Сообщения о том, что Турция купит Су-35, не соответствуют действительности. Мы являемся партнерами проекта по созданию американских истребителей пятого поколения F-35, предоставьте нам наши права», – сказал глава оборонного ведомства, отвечая на вопрос Haberler.

25 октября газета Daily Sabah сообщила, что Турция и Россия близки к подписанию соглашения на поставку Анкаре 36 Су-35. Издание также писало, что стороны рассматривают возможности запустить производство на территории Турции некоторых компонентов для российских истребителей. Эти сообщения появились несмотря на то, что 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что пока рано говорить о контрактных переговорах по поставкам Су-35 и Су-57 Анкаре. Впрочем, он отметил, что консультации идут.

Дискуссия о возможных поставках российских самолетов активизировалась после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию 27 августа.

Как писал «Новый День», после начала поставок в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» США решили исключить Турцию из программы поставки и производства новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Участие Анкары в данной программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Турецкий лидер со своей стороны сообщил, что Анкара будет искать аналогичные военные самолеты в другом месте.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в свою очередь сообщал, что Россия готова проработать вопрос о поставке Турции многоцелевых истребителей Су-35. По его словам, это произойдет, если турецкая сторона изъявит такое желание.

Напомним, Су-35 –российский сверхзвуковой многоцелевой истребитель поколения 4++ (поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения). Масса истребителя составляет 19 тонн, практический потолок – 20 тысяч метров, максимальная скорость – 2,5 тысячи километров в час, экипаж – один человек. Вооружение – авиапушка калибра 30 мм, до восьми тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

Су-57 – новейший российский истребитель пятого поколения. Он был впервые представлен на статической экспозиции МАКС, где его осмотрели Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 30.10.19

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