Российский противолодочный корабль едва не протаранил крейсер ВМФ США

Россия заявила протест США в связи опасными маневрами американского крейсера Chancellorsville. Военный корабль внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Инцидент произошел в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отряд кораблей ТОФ и авианосная ударная группа ВМС США шли параллельными курсами. Внезапно американский крейсер Chancellorsville изменил направление движения и пересек курс «Адмиралу Виноградову» в 50 метрах от корабля. В результате российский корабль был вынужден совершить экстренное маневрирование.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня в 6:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря. Как отмечает РИА «Новости», ранее появилась информация, что подлодки ТОФ отработали «подводную торпедную дуэль».

Как писал «Новый День», 4 июня США пожаловались на «безответственный» перехват своего самолета российским многоцелевым истребителем Су-35, который трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.19

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