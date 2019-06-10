Адмирал прокомментировал поведение российских моряков во время инцидента с крейсером ВМС США

Адмирал запаса Валентин Селиванов в интервью НСН оценил действия российских моряков с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.

Как писал «Новый День», 7 июня в акватории Восточно-Китайского моря американский крейсер USS Chancellorsville неожиданно пересек курс российскому кораблю, в результате чего экипаж российского БПК совершил экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения. В Москве подчеркнули, что действия американского крейсера противоречат правилам морского судоходства и являются откровенно вызывающими.

Стоит отметить, что российские моряки во время опасного сближения кораблей вели себя непринужденно и загорали на палубе «Адмирала Виноградова». На опубликованных видеозаписях видно, что, несмотря на опасную ситуацию, члены экипажа БПК спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на происходящее.

Опасное сближение кораблей

«Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко», – пояснил Селиванов, комментируя поведение российских моряков. Он особо отметил, что экипаж имел полное право на отдых. «Конечно, на солнце надо загорать раздетым, не потеть в одежде. А нести вахту в мирное время на переходе должна в плановом режиме часть команды, другая – готовиться к вахте, остальные – отдыхать. Не война же!» – подчеркнул адмирал.

Валентин Селиванов – советский и российский военачальник, адмирал. Командовал 5-й оперативной эскадрой ВМФ СССР в Средиземном море, также руководил операцией по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Черном море в 1988 году, передает РИА «Новости». В период с 1991 по 1996 годы занимал должность начальника Главного штаба – первого заместителя Главнокомандующего ВМФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.06.19

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