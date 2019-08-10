Украина и Турция разрабатывают «высокоточный» боевой дрон

«Укроборонпром» и его дочерняя структура «Укрспецэкспорт» договорились с производящей беспилотники турецкой компанией «Baykar Defence» о разработке военного БПЛА.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Совместным проектом предусмотрено производство «летательного аппарата нового поколения». Боевой дрон будет совмещать несколько функций: высотная разведка с самых верхних эшелонов, многочасовое нахождение в воздухе, максимальная крейсерская скорость и нанесение ударов по земле высокоточным оружием.

При производстве турецко-украинского дрона будут использованы композитные материалы, цифровые технологии, а также двигатели украинского производства, которые обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, превосходящего по количеству вооружения боевую нагрузку самолетов штурмовой авиации.

Сообщается также, что Украина и Турция расширят сотрудничество оборонных комплексов для «серийного производства современных образцов вооружения» в сфере радиолокационных систем, авионики, систем бронезащиты танков и даже в аэрокосмической области.

Напомним, на днях президент Турции Реджеп Эрдоган, приветствуя у себя украинского коллегу, заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма». И заверил, что защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Анкары.

Между тем, в Крыму призвали не рассматривать заявление Эрдогана как последний «нож в спину» Москве и предложили дать ему последний шанс.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.08.19

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