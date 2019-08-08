В Крыму предложили дать Эрдогану последний шанс

Заявление главы Турции Реджепа Эрдогана во время встречи с украинским президентом Зеленским о непризнании российского Крыма пока не следует рассматривать как последний «нож в спину» Москве. Момент истины для турецкого «друга Путина» обязательно наступит, но позже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил известный крымский политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселёв.

По его словам, на данный момент остаётся в силе приглашение Владимира Путина Эрдогану приехать в Симферополь на открытие новой Соборной мечети. Приезд или не приезд президента Турции в Крым и станет моментом истины для российско-турецких отношений.

«Одно дело слова, другое дело дела. Нужно учитывать, что это, всё-таки Восток, он говорит то, что хочет услышать делегация гостей. Безусловно, нельзя думать, что Турция – это партнер, с которым все проблемы решены. Нет, всё очень непросто, и турки, конечно, способны не раз нас удивить, а может быть, даже и расстроить.

Но я бы не относился излишне серьезно к этим словам. Давайте дождемся, когда откроется Соборная мечеть в Симферополе и посмотрим, как поведет себя Эрдоган. Приглашение от президента страны он получил. И что он будет говорить, как будет действовать – приедет, не приедет – тогда уже будет более-менее понятна его позиция.

А, откровенно говоря, в интересах Турции и России – закрыть вопрос Черного моря в прямом и переносном смыслах. Это давно напрашивается, у этого вопроса есть своя серьезная предыстория», – добавил Киселёв, имея в виду постоянные заходы натовских кораблей в Чёрное море с агрессивными намерениями.

Напомним, сегодня Эрдоган, приветствуя у себя украинского коллегу, заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма». И заверил, что защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Анкары.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.08.19

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