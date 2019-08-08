«Не признаем и море заберем»: Зеленский и Эрдоган обменяли заявлениями по Крыму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре обменяли заявлениями по Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый официальный визит Зеленского в Турцию в роли главы государства начался накануне.

Эрдоган, приветствуя украинского коллегу, заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма». И заверил, что защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Анкары.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил президента Турции за поддержку суверенитета Украины и сообщил: «Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в черноморском регионе и в Крыму в свою сторону».

Анкара, Игорь Юров

Анкара. Другие новости 07.08.19

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