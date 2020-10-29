Зеленского предостерегли от попыток «вернуть Крым» руками Эрдогана

Заигрывание президента Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом в надежде на то, что Турция «поможет вернуть Крым Украине», является крайне «взрывоопасной» политикой. Эрдоган видит Крымский полуостров исключительно турецким, а не украинским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв.

Напомним, недавно Зеленский подписал с Эрдоганом военное соглашение и заручился его поддержкой в «крымском вопросе», пообещав предоставить Турции возможность военного присутствия в Херсонской области.

«Если кто-то думает, что Россия развалится, и мы получим Крым, то мы его не получим, турецким будет этот Крым. И Эрдоган с нами играет для того, чтобы влиять на Крым», – предостерёг политолог.

«Это игра Эрдогана, потому что они тогда будут хозяевами на Чёрном море. Эта игра не в наших интересах будет, потому что Эрдоган сильнее, Турция сильнее... Использовать нас как пешку в этой игре – это не сильно хороший ход был для того, чтобы активизировать внешнюю политику...

Донбасс – это ещё туда-сюда, а вот кто-то заявил где-то сегодня в западной прессе, что тема Крыма ослабляет перспективы Украины по вступлению в НАТО. А НАТО не хотело бы, чтобы эта конфликтность, разворачивание конфликта вокруг Крыма, одно дело дипломатический конфликт – непризнание его российским, это одна история, а когда тут начинается заварушка, Эрдоган, базы новые военные, которые мы строим непонятно для кого...

Вот, если Резников (министр «оккупированных территорий») говорит – нам надо, что-то новое придумать, план Б... Как бы этот план Б не превратился в план Г, чтобы он хуже не был, потому что есть пока план А – «не буди лихо, пока тихо».

Есть синица в руках, не нужен нам крымский журавль в небе, не надо трогать эту тему на данном этапе, она очень опасная для Украины, если не взрывоопасная», – приводит «ПолитНавигатор» слова Карасёва.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.10.20

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