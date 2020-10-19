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Понедельник, 19 октября 2020, 15:06 мск

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Киев выдаст Анкаре бежавших от Эрдогана оппозиционеров в обмен на беспилотники

Фото: ukraynahayat.com

Президент Украины во время визита в Турцию расхвалил турецкие боевые БПЛА и выразил желание наладить их производство в «Незалежной». Как стало известно ранее, в обмен Киев готов сдать Турции сотни врагов Эрдогана, получивших гражданство или вид на жительство на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», между Зеленским и Эрдоганом в Анкаре состоялась длительная конфиденциальная встреча до того, как стороны сделали совместное заявление для прессы.

«Турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Мы видим, что это действительно гордость вашего ВПК. Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве», – заявил украинский президент.

«На наших переговорах мы рассмотрели вопросы усиления сотрудничества в сфере безопасности и в вопросах экстрадиции преступников, осужденных лиц. Мы также договорились усилить координацию в вопросах борьбы с террористической организацией FETO (организация, возглавляемая бежавшим в США противником Эрдогана Фетхуллахом Гюленом – прим. «НД») и другими террористическими организациями», – заявил, в свою очередь, Эрдоган.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно со спецслужбами Турции готова в досудебном порядке захватить и выдать Анкаре около сотни турецких оппозиционеров, которые обосновались в «Незалежной» и уже решили для себя, что находятся вне опасности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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