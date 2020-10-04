Зеленский готов сдать туркам сотню проживающих на Украине врагов Эрдогана

Служба безопасности Украины совместно со спецслужбами Турции готова в досудебном порядке захватить и тайно выдать Анкаре около сотни турецких оппозиционеров, которые обосновались в «Незалежной» и уже решили для себя, что находятся вне опасности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским СМИ сообщают выходцы из Турции, которые крайне обеспокоены фактами похищений и бесследных исчезновений своих соплеменников, получивших либо гражданство, либо вид на жительство на Украине.

Напомним, уже при президенте Зеленском турецкая разведка при содёйствии СБУ выкрала и перевезла в Турцию курдского политэмигранта Мехмета Озера. Однако опасность угрожает не только турецким курдам, но и самим туркам – политическим противникам Рэджепа Эрдогана.

Анкара уже непублично потребовала от Зеленского выдать не менее сотни турецких диссидентов. Первый на очереди бывший офицер турецкой армии Бозкир Нури Гохан.

«Я ожидаю чего угодно в любой момент. Анкара через посла продолжает требовать передать им сторонников Гюлена (Фетхуллах Гюлен – скрывшийся в США проповедник и враг Эрдогана – прим. «НД»)», – приводит слова проживающего в Киеве журналиста Юнуса Эрдогду украинское издание «Страна.УА».

«Некоторые из преследуемых турецким правительством людей живут в Украине давно и на законных основаниях. Им не хочется быть на повестке дня, и они не хотят, чтобы их имена просочились в прессу, так как у них есть свой бизнес и местные партнёры, которые будут обеспокоены новостями о намерениях Турции.

К сожалению, правительство Турции определяет этих людей как террористов, хотя нет никаких доказательств, поэтому турецкая разведка совместно с СБУ действуют, не дожидаясь решения судов. Люди из списка, который Турция запросила у Зеленского, постоянно в беспокойстве и поэтому часто меняют местоположение, и дозвониться до них также невозможно, так как стараются не пользоваться телефоном», – сообщил Эрдогду.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

Британский эсминец взят на прицел средствами Черноморского флота. / Выявляемость коронавируса в Крыму упорно ползет вверх. / «Простая математика»: Украина может перестать платить пенсии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»