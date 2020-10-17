«Дружественный жест» Турции: Эрдоган снова отказался признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отказался признать российским Крым. «Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма», – заявил он (цитата по ТАСС), выступая накануне на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара вместе с Киевом продолжит «оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами».

В России это заявление Эрдогана восприняли как очередной сигнал об отсутствии «союза» России и Турции. В частности, как считает сенатор Алексей Пушков, «у нас нет основы даже для ситуативных союзнических отношений». «Мы партнеры в обоюдном стремлении к самостоятельной политике, плюс в торговле, бизнесе и туризме. Это делает нас важными друг для друга, но никак не союзниками», – подчеркнул он.

При этом сенатор пояснил, что Россия как великая евразийская держава и Турция как ближневосточная и средиземноморская держава действуют на пересекающихся полях, в силу чего возможно партнерство. Пушков обратил внимание, что «сходящиеся интересы» есть. «Из-за них Анкара, в отличие от всех стран НАТО, не присоединилась к санкциям против Москвы», – отметил Пушков.

Стоит отметить, что Эрдоган регулярно напоминает позицию Анкары по Крыму на переговорах с президентами Украины. В феврале этого года, комментируя слова турецкого лидера, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.

Стамбул, Светлана Антонова

Стамбул. Другие новости 17.10.20

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