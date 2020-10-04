«Всколыхнём ситуацию» – от Зеленского потребовали проводить самостоятельную международную политику

Поддержка Азербайджана в конфликте с Арменией может привести к непредсказуемым последствиям внутри Украины. Кроме того, бездумная критика Александра Лукашенко украинскими властями обернётся существенными потерями для экономики «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв.

Эксперт также выразил опасение в связи с заигрыванием президента Украины с блоком НАТО и со слепым следованием Киева в фарватере политики Запада.

«Что касается всей истории по поддержке Азербайджана и так далее. Это шаблонное, догматическое мышление. Раз у них там территориальная проблема Карабах, скажем так, это их территория, и они начали войну за освобождение территории, мы тогда их поддерживаем, потому что у нас Донбасс и Крым. Подождите, но там разная ситуация немножко, так, мягко говоря.

Во-вторых, почему мы попадаем в последнее время по Белоруссии, по этим всем делам пальцем в небо, делая все эти заявления? Потому что мы привыкли, что мы делаем все заявления после того, как согласовываем позицию с западными партнерами, то есть мы добавочную субъектность свою проявляем. Они формулируют там это всё, они согласовывают – позиция НАТО, ЕС, Германия и так далее, потом мы, как бы к ним присоединяемся.

Но подождите, сейчас такие события пошли, что мы не можем позволить себе вот просто повторять или присоединяться к позиции Запада. Потому что, например, у нас есть большая армянская диаспора и большая азербайджанская диаспора, и если мы сделаем неправильный акцент по войне Азербайджана и Армении, мы можем всколыхнуть здесь ситуацию между этими двумя диаспорами. Это надо понимать или нет?..

Забудьте те времена, когда мы могли сказать: НАТО сказало – мы за ними идём. Мы видим, что сейчас в НАТО происходит? НАТО делает заявления, Турция делает по-своему», – приводит «ПолитНавигатор» слова политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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