Украина и Турция подпишут военный пакт «об обеспечении безопасности в Черноморско-Азовском регионе»

Министерства обороны Украины и Турции подпишут долгосрочное военное соглашение, предусматривающее «стратегическое взаимодействие» армий двух стран в Чёрном и Азовском морях, а также поставки турецких вооружений Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», договор будет подписан в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 15-17 октября.

От Украины документ подпишет министр обороны Украины Андрей Таран.

«Наше взаимодействие с турецкими партнерами чрезвычайно динамичное. Только в июле мы обсуждали в Киеве рабочие моменты с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром – и вот финишная прямая. Такое взаимодействие, повторю, отражает стратегический характер наших отношений и взаимную настроенность на обеспечение безопасности в Черноморско-Азовском регионе», – заявил Таран.

По его словам, военный договор с Турецкой Республикой включён в стратегию национальной безопасности Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.10.20

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