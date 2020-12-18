Минобороны Украины: Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму

Министр обороны Украины Андрей Таран утверждает, что Россия начала подготовку к размещению в Крыму ядерного оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил в интервью турецким СМИ накануне заседания министров обороны и глав МИД Украины и Турции.

«Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран», – заявил Таран.

Откуда у него такие сведения и о каких носителях ядерного оружия идёт речь, он утоянять не стал. Таран также вновь повторил штампы украинской пропаганды о препятствовании свободному судоходству в Керченском проливе со стороны России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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