Минобороны Украины: Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму

Министр обороны Украины Андрей Таран утверждает, что Россия начала подготовку к размещению в Крыму ядерного оружия.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил в интервью турецким СМИ накануне заседания министров обороны и глав МИД Украины и Турции.
«Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран», – заявил Таран.
Откуда у него такие сведения и о каких носителях ядерного оружия идёт речь, он утоянять не стал. Таран также вновь повторил штампы украинской пропаганды о препятствовании свободному судоходству в Керченском проливе со стороны России.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 18.12.20
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