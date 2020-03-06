В ЛНР назвали разрушителем мира нового министра обороны Украины

Назначение Владимиром Зеленским Андрея Тарана новым министром обороны Украины не приведёт к окончанию войны в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Луганской народной республики на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-1».

«Одна деталь: назначается человек министром обороны. Я вспомнил, Андрей Таран, он был в СЦКК (Совместный центр контроля и координации – ред.). То есть мы ждём, возлагаем на него какие-то надежды...

Это человек, который развалил СЦКК, который добился того, чтобы были введены биометрические показатели для въезда военных РФ для участия в Совместном центре координации и контроля, на который возлагались обязательства по примирению и прекращению огня – он развалил его. И мы ждём, что этот человек, будучи министром обороны, займётся умиротворением? Ни за что», – заключил представитель ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.03.20

«Ничего экстренного» – глава европейской дипломатии засобирался в Москву через Донбасс. / Украинский язык лишён статуса государственного в Донбассе. / В Крыму действуют украинские схемы, сжирающие бюджет РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»