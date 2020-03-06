В Киеве назвали «упырём и убийцей» назначенного Зеленским министра

Назначение министром украинского кабмина экс-боевика АТО Олега Немчинова является циничным шагом президента Украины, который «плюнул в лицо» своим избирателям. Подобное решение Владимира Зеленского говорит о том, что о мире в Донбассе можно отныне забыть.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своем видеоблоге заявила известная украинская правозащитница, адвокат Татьяна Монтян.

«Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты». Вот, собственно, с новым премьером Шмыгалем становится все ясно. Его друг – откровеннейший порохобот (фанат экс-президента Порошенко – ред.), «кастрюля» и упырь, который ездил на восток Украины, чтобы убивать своих сограждан. Когда я говорю о мразях и упырях в рядах ВСУ (вооружённых сил Украины), я имею в виду именно таких, как друг нового премьера Шмыгаля, министр кабмина Немчинов.

Посмотрите на этого хомячка и представьте его себе в окопе, бегущего в атаку. Есть люди которые по заблуждению, это те, с кем теоретически можно и нужно будет когда-нибудь примиряться и прощать. Но есть идейные мрази, которые целенаправленно отправились за тысячу километров с оружием в руках навязывать свою бандеровскую идеологию, своих «конченных героев», свой образ рагуля и жизни и свою веру согражданам, которые этого не хотели от слова совсем.

Люди, для которых убийство людей с иными взглядами на Донбассе – это галочка в резюме для получения лучших перспектив карьерного роста. И все это в себе воплощает данный министр кабмина», – завила Монтян и добавила, что президент Украины так и не смог понять чаяний подавляющего большинства своих избирателей.

«Это уже какой-то изощренный мазохизм просматривается – ладно ты сразу после выборов не мог (сориентироваться), но уже прошел год и пора бы уже начать хоть чуть-чуть думать. Или с туманом в башке думать не выходит?», – приводит слова юриста «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне в ЛНР назвали разрушителем мира нового министра обороны Украины, назначенного Зеленским.

Симферополь, Валентин Карамазов

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